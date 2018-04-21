Пьяный водитель устроил ДТП на парковке у ТЦ в Архангельске

Пьяный автомобилист из Архангельска решил покататься по парковке у торгового центра «Сафари». Вот только закрыть двери своей машины он забыл, сообщили очевидцы.

На кадрах, сделанных местными жителями, заметно, что иномарка задела припаркованные машины, а затем выехала со стоянки. При этом через открытые двери машины видны люди в форме, которые пытались остановить дебошира.

Уточняется, что в результате аварии есть пострадавшие, однако об их состоянии ничего неизвестно. Самого водителя уже задержали.

Тем временем в Санкт-Петербурге неизвестный на полном ходу протаранил бетонное ограждение. ДТП стало итогом любительской автогонки на одной из городских трасс.