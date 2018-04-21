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Пьяный водитель устроил ДТП на парковке у ТЦ в Архангельске
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Пьяный водитель устроил ДТП на парковке у ТЦ в Архангельске 

360tv.ru 38 минут назад
Фото: 360tv.ru
Пьяный автомобилист из Архангельска решил покататься по парковке у торгового центра «Сафари». Вот только закрыть двери своей машины он забыл, сообщили очевидцы.
На кадрах, сделанных местными жителями, заметно, что иномарка задела припаркованные машины, а затем выехала со стоянки. При этом через открытые двери машины видны люди в форме, которые пытались остановить дебошира.
Уточняется, что в результате аварии есть пострадавшие, однако об их состоянии ничего неизвестно. Самого водителя уже задержали.
Тем временем в Санкт-Петербурге неизвестный на полном ходу протаранил бетонное ограждение. ДТП стало итогом любительской автогонки на одной из городских трасс.
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