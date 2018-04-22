Мужчина, перебегавший пути, погиб под поездом в Кургане 

Мужчина погиб под колёсами грузового поезда в Кургане, сообщает издание «Уральский меридиан».
Инцидент в районе Некрасовского моста произошёл около 17 часов 20 апреля. По предварительным данным, 39-летний пешеход решил сократить дороги через пути и по какой-то причине не отреагировал на приближавшийся состав. Удар был такой силы, что тело человека разорвало на части. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее в Курганской области грузовой поезд насмерть сбил школьника, который перебегал пути, торопясь домой с занятий.