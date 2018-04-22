Мужчина, перебегавший пути, погиб под поездом в Кургане

Мужчина погиб под колёсами грузового поезда в Кургане, сообщает издание «Уральский меридиан».

Инцидент в районе Некрасовского моста произошёл около 17 часов 20 апреля. По предварительным данным, 39-летний пешеход решил сократить дороги через пути и по какой-то причине не отреагировал на приближавшийся состав. Удар был такой силы, что тело человека разорвало на части. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов , которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в Курганской области грузовой поезд насмерть сбил школьника, который перебегал пути, торопясь домой с занятий.