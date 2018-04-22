Ещё
Мужчина, перебегавший пути, погиб под поездом в Кургане
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужчина, перебегавший пути, погиб под поездом в Кургане 

АиФ 42 минуты назад
Фото: АиФ
Мужчина погиб под колёсами грузового поезда в Кургане, сообщает издание «Уральский меридиан».
Инцидент в районе Некрасовского моста произошёл около 17 часов 20 апреля. По предварительным данным, 39-летний пешеход решил сократить дороги через пути и по какой-то причине не отреагировал на приближавшийся состав. Удар был такой силы, что тело человека разорвало на части. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее в Курганской области грузовой поезд насмерть сбил школьника, который перебегал пути, торопясь домой с занятий.
АиФ: последние новости
Водитель «Лады» погиб в столкновении с кроссовером в Кургане В начале следующей недели закроют дорогу Кунашак-Муслюмово Таксист снял деньги с карты забывчивого челябинца
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
УАЗик протестировали на бездорожье в США73
Украинский форсаж: как поймали пьяного священника27
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Как уволили «непотопляемого гаишника»2
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение