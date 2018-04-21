В Калининграде выставят на показ ретро автомобили 

Сегодня в Центральном парке Калининграда проходит общегородской субботник. Там же днём состоится парад ретро автомобилей.
Калининградцы получат шанс увидеть легендарную «Копейку» ВАЗ 2101, сошедший с конвейера в 1972 году. Самым старым из подготовленных к выставке авто станет выпущенный в 1936 году не менее легендарный ГАЗ М-61-73, известный как «автомобиль полководцев»: именно на таком автомобиле во время Великой Отечественной войны ездили маршал Жуков и генерал Черняховский. Планируется, что в парк приедут 24 автомобиля.