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В Энгельсе столкнулись «четверка» и маршрутка. Пострадали три человека
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В Энгельсе столкнулись «четверка» и маршрутка. Пострадали три человека 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
В Саратовской области сегодня, 21 апреля, случилась авария с участием маршрутки.
Как уточнили очевидцы, в Энгельсе в ДТП пострадали три человека.
По предварительным данным, маршрутка и легковушка врезались на пересечении улиц Советская и Дзержинского. Дорогу не поделили «четверка» и маршрутка №25. Госпитализировала пострадавших реанимационная бригада врачей.
В больницу попали водитель и два пассажира. На месте работали спасатели. Они деблокировали одного из водителей. Обстоятельства аварии установят сотрудники ГИБДД.
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