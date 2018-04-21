В Энгельсе столкнулись «четверка» и маршрутка. Пострадали три человека 

В Саратовской области сегодня, 21 апреля, случилась авария с участием маршрутки.
Как уточнили очевидцы, в Энгельсе в ДТП пострадали три человека.
По предварительным данным, маршрутка и легковушка врезались на пересечении улиц Советская и Дзержинского. Дорогу не поделили «четверка» и маршрутка №25. Госпитализировала пострадавших реанимационная бригада врачей.
В больницу попали водитель и два пассажира. На месте работали спасатели. Они деблокировали одного из водителей. Обстоятельства аварии установят сотрудники ГИБДД.