В Энгельсе столкнулись «четверка» и маршрутка. Пострадали три человека

В Саратовской области сегодня, 21 апреля, случилась авария с участием маршрутки.

Как уточнили очевидцы, в Энгельсе в ДТП пострадали три человека.

По предварительным данным, маршрутка и легковушка врезались на пересечении улиц Советская и Дзержинского. Дорогу не поделили «четверка» и маршрутка №25. Госпитализировала пострадавших реанимационная бригада врачей.