Пьяный водитель устроил гонки у ТЦ «Сафари»

По неподтвержденным данным, пострадали несовершеннолетние, конфликт разгорелся из-за того, что дети начали пинать машину, изначально нетрезвый мужчина находился на заднем сиденье.

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