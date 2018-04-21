Ещё
Пьяный водитель устроил гонки у ТЦ «Сафари»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пьяный водитель устроил гонки у ТЦ «Сафари» 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Вечером нетрезвая компания устроила ДТП у торгового центра в Архангельске. На парковке около ТЦ «Сафари» мужчина сел в машину, но не закрыл двери иномарки и поехал. Его пытались остановить сотрудник ГБР, но некоторое время ничего не получалось. В итоге гонщика все же удалось задержать. Как сообщили 29.ru в областной полиции, дебошир на «Ниссане» задержан.
По неподтвержденным данным, пострадали несовершеннолетние, конфликт разгорелся из-за того, что дети начали пинать машину, изначально нетрезвый мужчина находился на заднем сиденье.
Задержать получилось не сразу
29.ru: последние новости
«Остановился на красный — и тут удар»: в Соломбале «Ниссан» въехал в автобус В Северодвинске «Шевроле-Ланос» и «Дэу-Матиз» не поделили дорогу Машины уходят под лед: МЧС просит водителей не выезжать на переправы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
УАЗик протестировали на бездорожье в США33
Казахстан закрыл границу с Россией81
Водителю забросили мусор в машину22
В Монако представили российский спорткар23
Как уволили «непотопляемого гаишника»2
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение