Пьяный водитель устроил гонки у ТЦ «Сафари» 

Вечером нетрезвая компания устроила ДТП у торгового центра в Архангельске. На парковке около ТЦ «Сафари» мужчина сел в машину, но не закрыл двери иномарки и поехал. Его пытались остановить сотрудник ГБР, но некоторое время ничего не получалось. В итоге гонщика все же удалось задержать. Как сообщили 29.ru в областной полиции, дебошир на «Ниссане» задержан.
По неподтвержденным данным, пострадали несовершеннолетние, конфликт разгорелся из-за того, что дети начали пинать машину, изначально нетрезвый мужчина находился на заднем сиденье.
Задержать получилось не сразу