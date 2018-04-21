На саратовской трассе водитель «Газели» уснул и протаранил дерево

На саратовской трассе вчера, 20 апреля, случилась авария. Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на дороге Саратов — Балаково вблизи поселка Георгиевка.

По предварительным данным, причиной аварии стал человеческий фактор — водитель «Газели» уснул за рулем. Потеряв управление, машина слетела с дороги и протаранила дерево.

В результате аварии водитель оказался зажат в салоне маталлическими конструкциями, и ему понадобилась помощь спасателей. Как отметили очевидцы, на место прибыли спасатели Марксовской ПСС. ОНи извлекли мужчину из кабины, а затем передали врачам. Сотрудники «скорой помощи» отвезли мужчину в больницу.