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Пять человек погибли после столкновения «драконовых» лодок в Китае
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Пять человек погибли после столкновения «драконовых» лодок в Китае 

Российская Газета 1 час назад
Пять человек погибли в Китае при столкновении лодок на реке Таохуцзян, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в округе Гуйлинь на юге страны. Здесь проходила репетиция и подготовка соревнований лодок, которые проходят в день Праздника лета. Украшенные головами и хвостами драконов лодки принимают участие в красочных представлениях на воде.
Две «драконовые» лодки столкнулись и перевернулись от удара. В воде оказались более 60 человек, некоторые вплавь добрались до берега. Спасатели извлекли из воды теля пяти погибших, два человека отправлены в больницы, остальные числятся пропавшими без вести.
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