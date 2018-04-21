Пять человек погибли после столкновения «драконовых» лодок в Китае

Пять человек погибли в Китае при столкновении лодок на реке Таохуцзян, передает РИА Новости

Инцидент произошел в округе Гуйлинь на юге страны. Здесь проходила репетиция и подготовка соревнований лодок, которые проходят в день Праздника лета. Украшенные головами и хвостами драконов лодки принимают участие в красочных представлениях на воде.

Две «драконовые» лодки столкнулись и перевернулись от удара. В воде оказались более 60 человек, некоторые вплавь добрались до берега. Спасатели извлекли из воды теля пяти погибших, два человека отправлены в больницы, остальные числятся пропавшими без вести.