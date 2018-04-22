Жертвами столкновения «драконовых» лодок в Китае стали 17 человек

До 17 возросло число жертв столкновения двух «драконовых» лодок на юге Китая. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Трагедия произошла в субботу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. На реке в округе Гуйлинь шла подготовка к соревнованиям, которые обычно проходят в день Праздника лета, когда лодки с украшениями в виде головы и хвоста дракона участвуют в красочных мероприятиях на воде. В 13:40 по местному времени (08:40 мск) две потерявшие управление лодки столкнулись лодки и перевернулись. В воде оказались 57 человек, 40 из них удалось спасти, некоторые добрались до берега вплавь. Пятеро пострадавших были направлены в больницу.

Как отмечается, организаторы тренировки не уведомили об заплыве местные правоохранительные органы. Полиция задержала по этому делу двух человек.