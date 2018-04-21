Несколько человек пострадали в результате аварии в Санкт‐Петербурге

Авария с участием KIA Rio и Nissan Almera произошла в Санкт‐Петербурге. Проводится расследование, сообщил сайт «Невские новости».

Водитель Nissan Almera утром 21 апреля спровоцировал ДТП на Пулковском шоссе.

Nissan Almera выехал из обсерватории и поехал по встречке, KIA Rio пытался уйти, но водитель Almera прыгал из полосы в полосу по той же траектории. Все живы, у водителя и пассажиров KIA Rio травмы различной степени тяжести

— очевидец.

В ликвидации последствий аварии принимали участие сотрудники пожарной бригады.

Рейсовый автобус и фура столкнулись на перевале в Дагомысе, госпитализированы три человека. Водитель автобуса не справился с управлением на мокрой дороге.