Ещё
Несколько человек пострадали в результате аварии в Санкт‐Петербурге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Несколько человек пострадали в результате аварии в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 30 минут назад
Фото: 360tv.ru
Авария с участием KIA Rio и Nissan Almera произошла в Санкт‐Петербурге. Проводится расследование, сообщил сайт «Невские новости».
Водитель Nissan Almera утром 21 апреля спровоцировал ДТП на Пулковском шоссе.
Nissan Almera выехал из обсерватории и поехал по встречке, KIA Rio пытался уйти, но водитель Almera прыгал из полосы в полосу по той же траектории. Все живы, у водителя и пассажиров KIA Rio травмы различной степени тяжести
— очевидец.
В ликвидации последствий аварии принимали участие сотрудники пожарной бригады.
Рейсовый автобус и фура столкнулись на перевале в Дагомысе, госпитализированы три человека. Водитель автобуса не справился с управлением на мокрой дороге.
360tv.ru: последние новости
Работы по восстановлению проезжей части Нового Арбата завершены Три человека пострадали в ДТП с автобусом и фурой под Сочи. Видео Подполковника полиции уволили со службы после ДТП в Свердловской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
УАЗик протестировали на бездорожье в США33
Казахстан закрыл границу с Россией81
Водителю забросили мусор в машину22
В Монако представили российский спорткар23
Как уволили «непотопляемого гаишника»2
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение