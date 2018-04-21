Несколько человек пострадали в результате аварии в Санкт‐Петербурге 

Авария с участием KIA Rio и Nissan Almera произошла в Санкт‐Петербурге. Проводится расследование, сообщил сайт «Невские новости».
Водитель Nissan Almera утром 21 апреля спровоцировал ДТП на Пулковском шоссе.
Nissan Almera выехал из обсерватории и поехал по встречке, KIA Rio пытался уйти, но водитель Almera прыгал из полосы в полосу по той же траектории. Все живы, у водителя и пассажиров KIA Rio травмы различной степени тяжести
— очевидец.
В ликвидации последствий аварии принимали участие сотрудники пожарной бригады.
Рейсовый автобус и фура столкнулись на перевале в Дагомысе, госпитализированы три человека. Водитель автобуса не справился с управлением на мокрой дороге.