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Мужчину сильно избили на северо‑западе Москвы
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Мужчину сильно избили на северо‑западе Москвы 

РИАМО 16 минут назад
Фото: РИАМО
Неизвестного мужчину с травмами головы госпитализировали в медучреждение на северо-западе Москвы, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
«20 апреля в 12:43 в службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении в 10:10 с адреса: Новотушинский проезд, дом 6, с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом теменной и височной костей слева, эпидуральной гематомой слева, ушибом головного мозга тяжелой степени, неизвестного мужчины на вид 40 лет, который госпитализирован в реанимацию», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту следователи проводят проверку.
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