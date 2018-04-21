Мужчину сильно избили на северо‑западе Москвы

Неизвестного мужчину с травмами головы госпитализировали в медучреждение на северо-западе Москвы, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«20 апреля в 12:43 в службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении в 10:10 с адреса: Новотушинский проезд, дом 6, с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом теменной и височной костей слева, эпидуральной гематомой слева, ушибом головного мозга тяжелой степени, неизвестного мужчины на вид 40 лет, который госпитализирован в реанимацию», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту следователи проводят проверку.