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Автомобили Nissan и Datsun пользуются спросом РФ по госпрограммам
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Автомобили Nissan и Datsun пользуются спросом РФ по госпрограммам 

Daily-Motor 43 минуты назад
Фото: Daily-Motor
Автомобили японских марок Nissan и Datsun пользуются хорошим спросом в России по государственным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», сообщают представители отечественного офиса «Ниссан».
Так, за первый квартал 2018 года Nissan реализовал по госпрограммам 1 тысячу 354 своих машин, а Datsun — 284 автомобиля. Средняя доля автомобилей, реализованных в рамках государственных программ поддержки автопрома, за отчетный период составила 7,5% для Nissan и 5% для Datsun.
«Компания Nissan приветствует все программы господдержки автомобильного рынка и надеется на то, что они будут продлены», — говорится в официальном заявлении «Ниссан».
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