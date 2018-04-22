Автомобили Nissan и Datsun пользуются спросом РФ по госпрограммам

Автомобили японских марок Nissan Datsun пользуются хорошим спросом в России по государственным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», сообщают представители отечественного офиса «Ниссан».

Так, за первый квартал 2018 года Nissan реализовал по госпрограммам 1 тысячу 354 своих машин, а Datsun — 284 автомобиля. Средняя доля автомобилей, реализованных в рамках государственных программ поддержки автопрома, за отчетный период составила 7,5% для Nissan и 5% для Datsun.

«Компания Nissan приветствует все программы господдержки автомобильного рынка и надеется на то, что они будут продлены», — говорится в официальном заявлении «Ниссан».