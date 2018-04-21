Стали известны личности пятерых погибших в страшном ДТП на трассе в Сунском районе

20 апреля в 19:30 на 106 километре трассы Киров — Вятские Поляны столкнулись Volkswagen Passat ВАЗ — 2114.

В результате аварии погибли пять человек.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» — 27-летний житель Оричевского района Кировской области, двигаясь в направлении города Кирова, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ — 2114».

По сообщению портала progorod43.ru все погибшие — жители Нолинска, это 35-летний водитель ВАЗа, 34-летняя, 62-летняя, 61-летняя женщины-пассажирки, а также 15-летний подросток.

Что касается пострадавших, то ими оказались 27-летний водитель и 26-летний пассажир Volkswagen Passat. У водителя ушиб грудной клетки, его отправили на амбулаторное лечение.

У пассажира (он житель Уржумского района) тоже ушиб грудной клетки, его также отправили на амбулаторное лечение. И водитель, и пассажир на момент аварии находились в состоянии алкогольного опьянения.

Фото — progorod43.ru