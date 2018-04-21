Ещё
Стали известны личности пятерых погибших в страшном ДТП на трассе в Сунском районе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стали известны личности пятерых погибших в страшном ДТП на трассе в Сунском районе 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
20 апреля в 19:30 на 106 километре трассы Киров — Вятские Поляны столкнулись Volkswagen Passat и ВАЗ — 2114.
В результате аварии погибли пять человек.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» — 27-летний житель Оричевского района Кировской области, двигаясь в направлении города Кирова, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ — 2114».
По сообщению портала progorod43.ru все погибшие — жители Нолинска, это 35-летний водитель ВАЗа, 34-летняя, 62-летняя, 61-летняя женщины-пассажирки, а также 15-летний подросток.
Что касается пострадавших, то ими оказались 27-летний водитель и 26-летний пассажир Volkswagen Passat. У водителя ушиб грудной клетки, его отправили на амбулаторное лечение.
У пассажира (он житель Уржумского района) тоже ушиб грудной клетки, его также отправили на амбулаторное лечение. И водитель, и пассажир на момент аварии находились в состоянии алкогольного опьянения.
Фото — progorod43.ru
Vyatka-grad.ru: последние новости
В Кирове «Лада» улетела в кювет: пассажир автомобиля госпитализирован В Кирове водитель «УАЗа» умер прямо за рулём В Кировской области на трассе грузовик насмерть сбил 55-летнего мужчину
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
УАЗик протестировали на бездорожье в США62
Казахстан закрыл границу с Россией81
Как уволили «непотопляемого гаишника»2
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Водительские права подорожают в полтора раза6
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение