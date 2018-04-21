99 человек погибли в Нижегородской области в 2017 году по вине пьяных водителей

99 человек погибли и 805 получили ранения в 2017 году в Нижегородской области в ДТП, совершенных пьяными водителями. Всего по вине нетрезвых автолюбителей произошла 581 автоавария.

В первом квартале текущего года водителями, севшими пьяными за руль, было совершено 47 ДТП, в которых погибли 17 человек и пострадали 69.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД , об этом рассказал полковник полиции Павел Ржевский на презентации работы нового кабинета медицинского освидетельствования, проведенной сотрудниками Госавтоинспекции и врачами-наркологами.

По данным ГИБДД, четверть от общего числа погибших в ДТП стали жертвами «пьяных» автоаврий — 99 из 407 в 2017 году и 17 из 64 в первом квартале текущего года.

В 2017 году за вождение в состоянии алкогольного опьянения привлечено к административной ответственности 14500 водителей, а к уголовной — 1332.

В первом квартале 2018 года этот показатель составляет 3300 и 400 человек соответственно.

Напомним, 30-летний нижегородец осужден за «пьяное» ДТП с погибшими.