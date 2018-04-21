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99 человек погибли в Нижегородской области в 2017 году по вине пьяных водителей
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99 человек погибли в Нижегородской области в 2017 году по вине пьяных водителей 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
99 человек погибли и 805 получили ранения в 2017 году в Нижегородской области в ДТП, совершенных пьяными водителями. Всего по вине нетрезвых автолюбителей произошла 581 автоавария.
В первом квартале текущего года водителями, севшими пьяными за руль, было совершено 47 ДТП, в которых погибли 17 человек и пострадали 69.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, об этом рассказал полковник полиции Павел Ржевский на презентации работы нового кабинета медицинского освидетельствования, проведенной сотрудниками Госавтоинспекции и врачами-наркологами.
По данным ГИБДД, четверть от общего числа погибших в ДТП стали жертвами «пьяных» автоаврий — 99 из 407 в 2017 году и 17 из 64 в первом квартале текущего года.
В 2017 году за вождение в состоянии алкогольного опьянения привлечено к административной ответственности 14500 водителей, а к уголовной — 1332.
В первом квартале 2018 года этот показатель составляет 3300 и 400 человек соответственно.
Напомним, 30-летний нижегородец осужден за «пьяное» ДТП с погибшими.
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