Ещё
На проспекте Андропова неизвестные открыли стрельбу из автомобиля
Далее:
Читайте также:
Ещё

На проспекте Андропова неизвестные открыли стрельбу из автомобиля 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
На проспекте Андропова неизвестные в автомобиле Skoda открыли стрельбу по прохожим. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.
«Огонь, предварительно, велся из травматики. Злоумышленники скрылись, полиция ведет розыск иномарки. Пострадали ли люди, неизвестно», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в МВД проверяют эту информацию.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Пьер Тимохин / Москва меняется
Сообщение На проспекте Андропова неизвестные открыли стрельбу из автомобиля появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
YouDrive объявляет о сотрудничестве с Car5 «Яндекс.Пробки» оценивают загруженность московских дорог в 6 баллов Загруженность столичных дорог составляет 6 баллов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
УАЗик протестировали на бездорожье в США62
Казахстан закрыл границу с Россией81
Как уволили «непотопляемого гаишника»2
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Водительские права подорожают в полтора раза6
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение