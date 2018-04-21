На проспекте Андропова неизвестные открыли стрельбу из автомобиля

На проспекте Андропова неизвестные в автомобиле Skoda открыли стрельбу по прохожим. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

«Огонь, предварительно, велся из травматики. Злоумышленники скрылись, полиция ведет розыск иномарки. Пострадали ли люди, неизвестно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в МВД проверяют эту информацию.

Текст © Пьер Тимохин / Москва меняется

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