Быстро и удобно: туристы смогут взять в аренду автомобили каршеринга

К чемпионату мира по футболу — 2018 на сайтах и в мобильных приложениях операторов городского каршеринга появится возможность для регистрации иностранцев. Болельщики и туристы смогут арендовать автомобиль и доехать, например, до стадионов и достопримечательностей столицы.

«Для того чтобы иностранным туристам было удобно пользоваться сайтами и мобильными приложениями каршеринга, сервисы переведут на английский язык», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

Иностранцам нужно будет предоставить для регистрации в системе краткосрочной аренды автомобилей стандартный набор документов в электронном виде: водительские права и паспорт (принимаются заграничные документы).

Операторы, которые сделают свои сервисы доступными для туристов:

— YouDrive;

— «Делимобиль»;

— BelkaCar;

— EasyRide;

— Car5;

— Carlion.

Автопарк московского каршеринга вырос почти в два раза с сентября прошлого года — с четырех тысяч до более 7,7 тысячи машин, добавил Максим Ликсутов. В системах операторов совершено уже около двух миллионов регистраций. Сейчас городской каршеринг включает 15 операторов.

Каршеринг — кратковременная аренда машин с поминутной тарификацией. Обычно этой услугой пользуются для коротких поездок по городу. Проект «Московский каршеринг» запустили в начале осени 2015-го. Стоимость аренды зависит от выбранной компании, но в среднем составляет от шести до 10 рублей в минуту. Пользователи могут бесплатно оставлять автомобили на городских платных парковках.

Чтобы арендовать машину, необходимо зарегистрироваться у оператора, прикрепить необходимые документы (паспорт и водительское удостоверение), а также подписать договор и привязать банковскую карту на сайте или в мобильном приложении. Там нужно ввести данные документов. После их проверки оператор каршеринга предложит подписать договор, а пользователь получит логин и пароль. Затем деньги за услугу будут автоматически списываться с банковской карты, привязанной к личному кабинету. Зайдя в него, клиент бронирует машину. Затем дается время, чтобы добраться до нее. Автомобиль открывается с помощью приложения, необходимые документы уже лежат внутри, а ключ закреплен в замке зажигания. Перед началом поездки стоит осмотреть транспортное средство на наличие повреждений.

Каршеринг — это дополнение к существующим видам городского транспорта и реальная альтернатива личному автомобилю. Постепенно расширяются зоны использования сервиса.

Некоторые операторы доступны в Подмосковье: Реутове, Долгопрудном, Мытищах и Химках.