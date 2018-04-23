Быстро и удобно: туристы смогут взять в аренду автомобили каршеринга 

К чемпионату мира по футболу — 2018 на сайтах и в мобильных приложениях операторов городского каршеринга появится возможность для регистрации иностранцев. Болельщики и туристы смогут арендовать автомобиль и доехать, например, до стадионов и достопримечательностей столицы.
«Для того чтобы иностранным туристам было удобно пользоваться сайтами и мобильными приложениями каршеринга, сервисы переведут на английский язык», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Иностранцам нужно будет предоставить для регистрации в системе краткосрочной аренды автомобилей стандартный набор документов в электронном виде: водительские права и паспорт (принимаются заграничные документы).
Операторы, которые сделают свои сервисы доступными для туристов:
— YouDrive;
— «Делимобиль»;
— BelkaCar;
— EasyRide;
— Car5;
— Carlion.
Автопарк московского каршеринга вырос почти в два раза с сентября прошлого года — с четырех тысяч до более 7,7 тысячи машин, добавил Максим Ликсутов. В системах операторов совершено уже около двух миллионов регистраций. Сейчас городской каршеринг включает 15 операторов.
Каршеринг — кратковременная аренда машин с поминутной тарификацией. Обычно этой услугой пользуются для коротких поездок по городу. Проект «Московский каршеринг» запустили в начале осени 2015-го. Стоимость аренды зависит от выбранной компании, но в среднем составляет от шести до 10 рублей в минуту. Пользователи могут бесплатно оставлять автомобили на городских платных парковках.
Чтобы арендовать машину, необходимо зарегистрироваться у оператора, прикрепить необходимые документы (паспорт и водительское удостоверение), а также подписать договор и привязать банковскую карту на сайте или в мобильном приложении. Там нужно ввести данные документов. После их проверки оператор каршеринга предложит подписать договор, а пользователь получит логин и пароль. Затем деньги за услугу будут автоматически списываться с банковской карты, привязанной к личному кабинету. Зайдя в него, клиент бронирует машину. Затем дается время, чтобы добраться до нее. Автомобиль открывается с помощью приложения, необходимые документы уже лежат внутри, а ключ закреплен в замке зажигания. Перед началом поездки стоит осмотреть транспортное средство на наличие повреждений.
Каршеринг — это дополнение к существующим видам городского транспорта и реальная альтернатива личному автомобилю. Постепенно расширяются зоны использования сервиса.
Некоторые операторы доступны в Подмосковье: Реутове, Долгопрудном, Мытищах и Химках.