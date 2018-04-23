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Московский каршеринг сделают доступным для иностранцев
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Московский каршеринг сделают доступным для иностранцев 

Мослента 9 минут назад
Фото: Mos.ru
Операторы столичного каршеринга начнут принимать иностранные документы в электронном виде для регистрации в системе. На такой шаг компании пошли в преддверии чемпионата мира по футболу-2018, говорится на официальном сайте мэра Москвы.
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что сервисы каршеринга также обзаведутся англоязычными версиями сайтов и мобильных приложений.
От иностранных граждан компании YouDrive, «Делимобиль», BelkaCar, EasyRide, Car5 и Carlion будут требовать стандартный пакет документов — удостоверение личности и водительские права.
По словам Ликсутова, автопарк московского каршеринга составляет уже более 7,7 тысячи машин. 13 марта сообщалось о 6,5 тысячи автомобилях краткосрочной аренды.
Московский каршеринг на сегодняшний день включает 15 операторов, в системе зарегистрированы более миллиона пользователей. За 2017 год машины в аренду брали 5,6 миллиона раз.
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