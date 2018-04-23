Во время ЧМ-2018 иностранцы смогут воспользоваться каршерингом 

Иностранцы могут взять машину в краткосрочную аренду и сейчас: правда, для этого нужно приехать в офис, заключить договор. Но все приложения — только на русском. Поэтому иностранные туристы предпочитают брать машины в посуточную аренду. К началу ЧМ, как рассказал порталу мэра Москвы mos.ru Максим Ликсутов, заммэра по транспорту, мобильные приложения и сайты переведут на английский. Как рассказали «РГ» в пресс-службе одной из крупнейших компаний каршеринга, также к этому времени в службе поддержки появятся и англоязычные операторы. Заявку на подключение к сервису иностранец сможет отправить через приложение: сейчас они понимают только русские права и паспорт, к ЧМ начнут распознавать иностранные. Свои машины предоставят пять компаний-операторов: YouDrive, Делимобиль, BelkaCar, EasyRide, Car5 и Carlion. Средняя стоимость минуты 6-10 рублей. Точных дат выпуска англоязычных приложений в арендных компаниях пока не называют.