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Во время ЧМ-2018 иностранцы смогут воспользоваться каршерингом
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Во время ЧМ-2018 иностранцы смогут воспользоваться каршерингом 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Автовести
Иностранцы могут взять машину в краткосрочную аренду и сейчас: правда, для этого нужно приехать в офис, заключить договор. Но все приложения — только на русском. Поэтому иностранные туристы предпочитают брать машины в посуточную аренду. К началу ЧМ, как рассказал порталу мэра Москвы mos.ru Максим Ликсутов, заммэра по транспорту, мобильные приложения и сайты переведут на английский. Как рассказали «РГ» в пресс-службе одной из крупнейших компаний каршеринга, также к этому времени в службе поддержки появятся и англоязычные операторы. Заявку на подключение к сервису иностранец сможет отправить через приложение: сейчас они понимают только русские права и паспорт, к ЧМ начнут распознавать иностранные. Свои машины предоставят пять компаний-операторов: YouDrive, Делимобиль, BelkaCar, EasyRide, Car5 и Carlion. Средняя стоимость минуты 6-10 рублей. Точных дат выпуска англоязычных приложений в арендных компаниях пока не называют.
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