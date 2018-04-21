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YouDrive объявляет о сотрудничестве с Car5
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YouDrive объявляет о сотрудничестве с Car5 

Москва меняется 59 минут назад
Фото: Москва меняется
К проекту YouDrive Pool продолжают присоединяться новые игроки: к приложению YouDrive подключены машины каршеринга Car5. Таким образом, общее количество машин, доступных через платформу YouDrive, достигнет 2 500 автомобилей.
На сегодняшний день в автопарке Car5 400 машин моделей Datsun mi-Do и on-DO, VW Polo, Nissan Almera, Nissan X-Trail, Renault Stepway, Hyundai Solaris и Genesis G80. Car5 работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Новосибирске.
В настоящее время идет поэтапная интеграция автомобилей Car5 в приложение YouDrive.
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
В будние дни пользоваться автомобилем можно только в пределах Третьего транспортного кольца, а в выходные на расстояние до 250 км от МКАД. До конца 2018 года компания планирует увеличить парк электромобилей до 100 единиц.
Чтобы воспользоваться услугой сервиса, нужно пройти онлайн-регистрацию, и после проверки документов можно использовать автомобили.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Пьер Тимохин / Москва меняется
Сообщение YouDrive объявляет о сотрудничестве с Car5 появились сначала на Москва Меняется.
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