YouDrive объявляет о сотрудничестве с Car5

К проекту YouDrive Pool продолжают присоединяться новые игроки: к приложению YouDrive подключены машины каршеринга Car5. Таким образом, общее количество машин, доступных через платформу YouDrive, достигнет 2 500 автомобилей.

В настоящее время идет поэтапная интеграция автомобилей Car5 в приложение YouDrive.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

В будние дни пользоваться автомобилем можно только в пределах Третьего транспортного кольца, а в выходные на расстояние до 250 км от МКАД. До конца 2018 года компания планирует увеличить парк электромобилей до 100 единиц.

Чтобы воспользоваться услугой сервиса, нужно пройти онлайн-регистрацию, и после проверки документов можно использовать автомобили.

Текст © Пьер Тимохин / Москва меняется

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