«Умудрился не пострадать»: очевидцы рассказали подробности о ДТП с нанизанным на отбойник «Ниссаном»

Свидетели рассказали подробности жуткого ДТП, которое случилось сегодня утром в Ярославле на пересечении улиц Носкова и Зеленцовской.

— Удивительно, но водитель легковушки, которая была буквально нанизана на отбойник, сильно не пострадал, — рассказали свидетели ДТП. — Помощь врачей ему не понадобилась. Машину с отбойника сдёрнули и позже отбуксировали с места аварии на «Газели».