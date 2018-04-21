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«Умудрился не пострадать»: очевидцы рассказали подробности о ДТП с нанизанным на отбойник «Ниссаном»
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«Умудрился не пострадать»: очевидцы рассказали подробности о ДТП с нанизанным на отбойник «Ниссаном» 

76.ru 55 минут назад
Фото: 76.ru
Свидетели рассказали подробности жуткого ДТП, которое случилось сегодня утром в Ярославле на пересечении улиц Носкова и Зеленцовской.
— Удивительно, но водитель легковушки, которая была буквально нанизана на отбойник, сильно не пострадал, — рассказали свидетели ДТП. — Помощь врачей ему не понадобилась. Машину с отбойника сдёрнули и позже отбуксировали с места аварии на «Газели».
Легковушка врезалась в отбойник сегодня утром недалеко от Комсомольской площади. Очевидцы подозревают, что водитель был нетрезв. Но в правоохранительных органах просят не делать преждевременных выводов.
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