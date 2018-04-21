В Тюмени дерево упало на автомобиль, который уже был разбит 

На улице Минская сегодня утром, 21 апреля, на стоящие во дворе автомобили упало дерево. Больше всего удар пришёлся на Suparu, который, как позже выяснилось, никому не нужен. — Этот Suparu давно там битый стоит и гниет. Так и было, — говорит Руслан Абдулов, имея ввиду, повреждения. Хозяина иномарки найти не удалось. Машина так и продолжила стоять под ветками дерева. На ней уже были повреждения, но от какой-то предыдущей аварии. Остальные автомобили не пострадали. Дерево, упавшее на него, высохло и поэтому повалилось вниз. В управляющей компании «УютСервисБыт» сообщили, что на 17 часов к ним заявок от местных жителей об упавшем дереве не поступало. Убрать ствол пообещали в понедельник после выходных.
Автомобиль уже несколько лет стоял во дворе. Видимо, после аварии