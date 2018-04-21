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В Тюмени дерево упало на автомобиль, который уже был разбит
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В Тюмени дерево упало на автомобиль, который уже был разбит 

72.ru 57 минут назад
Фото: 72.ru
На улице Минская сегодня утром, 21 апреля, на стоящие во дворе автомобили упало дерево. Больше всего удар пришёлся на Suparu, который, как позже выяснилось, никому не нужен. — Этот Suparu давно там битый стоит и гниет. Так и было, — говорит Руслан Абдулов, имея ввиду, повреждения. Хозяина иномарки найти не удалось. Машина так и продолжила стоять под ветками дерева. На ней уже были повреждения, но от какой-то предыдущей аварии. Остальные автомобили не пострадали. Дерево, упавшее на него, высохло и поэтому повалилось вниз. В управляющей компании «УютСервисБыт» сообщили, что на 17 часов к ним заявок от местных жителей об упавшем дереве не поступало. Убрать ствол пообещали в понедельник после выходных.
Автомобиль уже несколько лет стоял во дворе. Видимо, после аварии
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