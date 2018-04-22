На ЗСД дальнобойщик подрезал Rolls-Royce за 20 миллионов

Инцидент произошел накануне, когда иномарку за 20 миллионов рублей перед заездом подрезал дальнобойщик. В результате аварии никто из людей не пострадал, однако автомобиль получил серьезные повреждения.

Стоит отметить, что это второй Rolls-Royce, которого лишается предприниматель. Первую иномарку этой фирмы у него угнали от его заведения на набережной Грибоедова.

« Rolls-Royce, похоже, все-таки не моя машина», — прокомментировал бизнесмен случившееся.