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На ЗСД дальнобойщик подрезал Rolls-Royce за 20 миллионов
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На ЗСД дальнобойщик подрезал Rolls-Royce за 20 миллионов 

АиФ Санкт-Петербург 17 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Автомобиль Rolls-Royce, владельцем которого является петербургский ресторатор Сергей Шевчук, попала в ДТП на ЗСД, сообщает Фонтанка.Ру.
Инцидент произошел накануне, когда иномарку за 20 миллионов рублей перед заездом подрезал дальнобойщик. В результате аварии никто из людей не пострадал, однако автомобиль получил серьезные повреждения.
Стоит отметить, что это второй Rolls-Royce, которого лишается предприниматель. Первую иномарку этой фирмы у него угнали от его заведения на набережной Грибоедова.
« Rolls-Royce, похоже, все-таки не моя машина», — прокомментировал бизнесмен случившееся.
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