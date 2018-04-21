Московский водитель отдал автоподставщику 228 тысяч рублей

Житель столицы заплатил крупную взятку прохожему, решив, что наехал на него на своей машине. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Инцидент произошел 16 апреля в Красносельском районе Москвы. Водитель Mercedes, проезжая по Каланчевской улице, почувствовал удар в бок автомобиля. Покинув машину, он увидел хромающего мужчину.

Испугавшись полицейских тяжб, водитель отвез «потерпевшего» к банку, снял со своей-карточки 228 тысяч рублей и передал ему деньги. 21 апреля мужчина решил обратиться в полицию. По факту инцидента проводится проверка.

В результате столкновения четырех автомобилей в столице ОАЭ, Абу‐Даби, погиб один человек и еще восемь получили травмы. По данным полиции авария произошла возле моста в районе Мафрак.