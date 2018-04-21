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Московский водитель отдал автоподставщику 228 тысяч рублей
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Московский водитель отдал автоподставщику 228 тысяч рублей 

360tv.ru 42 минуты назад
Житель столицы заплатил крупную взятку прохожему, решив, что наехал на него на своей машине. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 16 апреля в Красносельском районе Москвы. Водитель Mercedes, проезжая по Каланчевской улице, почувствовал удар в бок автомобиля. Покинув машину, он увидел хромающего мужчину.
Испугавшись полицейских тяжб, водитель отвез «потерпевшего» к банку, снял со своей-карточки 228 тысяч рублей и передал ему деньги. 21 апреля мужчина решил обратиться в полицию. По факту инцидента проводится проверка.
В результате столкновения четырех автомобилей в столице ОАЭ, Абу‐Даби, погиб один человек и еще восемь получили травмы. По данным полиции авария произошла возле моста в районе Мафрак.
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