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В Кургане под поездом погиб мужчина, не дожив до юбилея
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В Кургане под поездом погиб мужчина, не дожив до юбилея 

Уральский меридиан 15 минут назад
Фото: Уральский меридиан
О трагическом происшествии стало известно вчера, 20 апреля, вечером.
По предварительной информации, мужчина, пытаясь сократить путь, переходил железнодорожные пути не по пешеходному мосту, а напрямую под Некрасовским мостом в Кургане. Неизвестно почему он не увидел приближающийся грузовой состав. Локомотив, буквально протаранил пешехода. Останки тела были в разных местах от трагического столкновения.
Пресс-секретарь УТ МВД России по УрФО подполковник внутренней службы Елена Епимахова корреспонденту ИА «Уральский меридиан» уточнила, что на месте происшествия вчера работала оперативная группа из сотрудников транспортной полиции и следственного комитета. Трагическое событие произошло в 17-00. Курганец, 1978 года рождения, мог бы отметить свой юбилей, сороколетие, 8 мая, но неосторожность привела к смертельному исходу. Грузовые составы не могут осуществить резкое торможение, тормозной путь состава составляет до 5 километров, что практически исключает возможность спасения перебегающих перед составами пешеходов. Даже предупредительный сигнал, подаваемый машинистом, часто не останавливает «перебежчиков».
Как только следствие закончит разбирательство, станет известна причина произошедшего. Месяц назад на этом участке железной дороги уже погиб мужчина. Каждый день курганцы, рискуя жизнью, пытаются напрямую через пути пройти из одой части города в другую. Не редки случаи, когда пешеходы подлазят под стоящими вагонами. Некоторые не боятся и таким образом учат даже детей переходить железную дорогу.
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