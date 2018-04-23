На Кубани завели дело против пенсионерки, подозреваемой в двойном убийстве

КРАСНОДАР, 23 апр — РИА Новости . Уголовное дело возбуждено на Кубани в отношении пенсионерки, которая подозревается в убийстве из пистолета девушки и ее отца, сообщает в понедельник пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что уголовное дело в отношении 76-летней женщины, подозреваемой в убийстве 22-летней девушки и ее 60-летнего отца (п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении оружия (ч.1 ст.222 УК РФ) возбуждено Славянским межрайонным следственным отделом СК РФ.

В сообщении СК отмечается, что ранее пенсионерка проживала в Московской области, а в 2016 году переехала жить в станицу Ивановскую Краснодарского края к 60-летнему мужчине и его дочери.

"С ее слов, между ними часто происходили конфликты на бытовой почве. По версии следствия, днем 21 апреля 2018 года в ходе очередной ссоры женщина взяла принадлежащий ей пистолет системы «ТТ» и произвела выстрел в затылочную область сначала 22-летней девушке, а после — два выстрела в область грудной клетки и лица ее 60-летнему отцу. В результате полученных сквозных огнестрельных ранений потерпевшие скончались на месте", — говорится в сообщении.

В ведомстве, добавили, что в настоящий момент пенсионерка задержана, рассматривается вопрос об аресте. Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.