В Тольятти иномарка снесла бетонный столб

Ночью в Комсомольском районе автомобиль " Киа " на полном ходу врезался в фонарь.

Следствие устанавливает причины, по которым 41-летний мужчина влетел в световую опору. По предварительной версии, водитель иномарки не справился с управлением. Авария произошла приблизительно в 2:20. Мужчина ехал по улице Матросова в сторону Баныкина. В какой-то момент он потерял контроль над автомобилем. Иномарка резко ушла направо и врезалась в столб. Удар был такой силы, что фонарь повалило на землю. На месте происшествия работали спасатели. Мужчину госпитализировали с многочисленными травмами, сообщили нашему корреспонденту в полиции.