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В Тольятти иномарка снесла бетонный столб
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В Тольятти иномарка снесла бетонный столб 

ТРК Губерния 1 час назад
Ночью в Комсомольском районе автомобиль "Киа" на полном ходу врезался в фонарь.
Следствие устанавливает причины, по которым 41-летний мужчина влетел в световую опору. По предварительной версии, водитель иномарки не справился с управлением. Авария произошла приблизительно в 2:20. Мужчина ехал по улице Матросова в сторону Баныкина. В какой-то момент он потерял контроль над автомобилем. Иномарка резко ушла направо и врезалась в столб. Удар был такой силы, что фонарь повалило на землю. На месте происшествия работали спасатели. Мужчину госпитализировали с многочисленными травмами, сообщили нашему корреспонденту в полиции.
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