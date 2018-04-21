Ещё
Мигалки не помогли: выскочивших под красный полицейских протаранил «Лексус»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мигалки не помогли: выскочивших под красный полицейских протаранил «Лексус» 

76.ru 47 минут назад
Фото: 76.ru
Сегодня в Ярославской области около 13 часов в посёлке Семибратово произошла авария с участием полицейской машины.
— Полицейские решили выехать на федеральную трассу с посёлка на красный свет, включив звуковой сигнал, — рассказывают свидетели ДТП. — Водитель «Лексуса» не видел и не слышал их, так как выезд на трассу расположен в горку.
Полицейскую машину сильно покорёжило, у неё разбит капот. Но, к счастью, все выжили. Травмы получила пассажирка «Лексуса», но не очень серьёзные — ей медики уже оказали необходимую помощь. Известно, что за рулём «Лексуса» ехал 60-летний житель Московской области. Он ехал в сторону дома.
— Служебная машина ехала с происшествия с включенными мигалками и сиреной, — уточнили в управлении МВД России по Ярославской области. — Сейчас специалисты Госавтоинспекции выясняют все детали случившегося.
В Ярославле сегодня утром произошла ещё одна резонансная авария, в которой водитель не пострадал каким-то чудом. Там легковушка буквально насадилась на отбойник.
76.ru: последние новости
Полицейские устроили погоню по Московскому проспекту за неадекватным водителем В Ярославле на Промышленном шоссе загорелся пассажирский автобус В Красноперекопском районе автомобиль «Рено» сбил женщину
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
УАЗик протестировали на бездорожье в США68
Казахстан закрыл границу с Россией81
Как уволили «непотопляемого гаишника»2
Водительские права подорожают в полтора раза6
В Монако представили российский спорткар23
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение