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От ураганного ветра в Москве пострадали взрослые и дети
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От ураганного ветра в Москве пострадали взрослые и дети 

Ридус 28 минут назад
Общее число людей, пострадавших сегодня в Москве от разбушевавшейся стихии, уже достигло 15 человек.
На улице Новая упавшими от ветра мусорными баками придавило ребенка, а в результате падения дерева на детскую площадку множественные переломы и царапины получили женщины 30 и 37 лет, а также трехлетняя девочка, передает РЕН ТВ.
В Троицке упавшей веткой от дерева придавило человека.
Как сообщает «Лайф», после падения дерева на улице Сумской были госпитализированы трехмесячный младенец и двое взрослых.
ТАСС передает, что состояние ребенка, доставленного в Морозовскую больницу, удовлетворительное. Состояние взрослых такое же.
По информации, имеющейся у РЕН ТВ, в Строгинской пойме на северо-западе Москвы перевернулся парусник, в результате чего пострадал один человек.
Кроме того, на 62-м километре внешней стороны МКАД, на легковой автомобиль упало дерево. В результате пострадали двое.
Также очевидцы сообщили о падении рекламного щита на человека на северо-западе Москвы. Из-под конструкции пострадавшего вытащили оказавшиеся рядом прохожие.
Два человека пострадали и в Пестовском переулке от сорванной ветром крышы. Опубликовано видео с места этого происшествия.
На стройке, расположенной на Амурской улице, человека ударило доской по голове. У метро Котельники дерево упало на маршрутку, в результате чего один человек потерял сознание.
После падения дерева возле подъезда был госпитализирован 60-летний мужчина, сообщает телеканал.
Ранее МЧС предупредило жителей столицы о грозе с сильным ветром. В связи с неблагоприятными погодными условиями было объявлено штормовое предупреждение и продлен «оранжевый» уровень опасности.
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