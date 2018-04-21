От ураганного ветра в Москве пострадали взрослые и дети

Общее число людей, пострадавших сегодня в Москве от разбушевавшейся стихии, уже достигло 15 человек.

На улице Новая упавшими от ветра мусорными баками придавило ребенка, а в результате падения дерева на детскую площадку множественные переломы и царапины получили женщины 30 и 37 лет, а также трехлетняя девочка, передает РЕН ТВ

В Троицке упавшей веткой от дерева придавило человека.

Как сообщает «Лайф», после падения дерева на улице Сумской были госпитализированы трехмесячный младенец и двое взрослых.

ТАСС передает, что состояние ребенка, доставленного в Морозовскую больницу, удовлетворительное. Состояние взрослых такое же.

По информации, имеющейся у РЕН ТВ, в Строгинской пойме на северо-западе Москвы перевернулся парусник, в результате чего пострадал один человек.

Кроме того, на 62-м километре внешней стороны МКАД, на легковой автомобиль упало дерево. В результате пострадали двое.

Также очевидцы сообщили о падении рекламного щита на человека на северо-западе Москвы. Из-под конструкции пострадавшего вытащили оказавшиеся рядом прохожие.

Два человека пострадали и в Пестовском переулке от сорванной ветром крышы. Опубликовано видео с места этого происшествия.

На стройке, расположенной на Амурской улице, человека ударило доской по голове. У метро Котельники дерево упало на маршрутку, в результате чего один человек потерял сознание.

После падения дерева возле подъезда был госпитализирован 60-летний мужчина, сообщает телеканал.