Водитель «десятки» погиб под Карталами, улетев во время снегопада в кювет

Водитель автомобиля «Ваз-2110» разбился в Карталинском районе, вылетев с дороги из-за непогоды, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Авария произошла около 12 часов дня субботы, 21 апреля, на 20 километре автодороги «Карталы — Анненское». В условиях снегопада 37-летний южноуралец не справился с управлением и допустил съезд отечественного авто в кювет. В результате машина опрокинулась на крышу. Водитель транспортного средства от полученных травм скончался до прибытия бригады «Скорой помощи».

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего ДТП.

«Не нужно забывать о том, что необходимо вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения», — напоминают полицейские.

Отметим, что снег в конце апреля выпал во многих муниципалитетах Челябинской области. При этом в Челябинске утром произошло массовое отключение светофоров. В результате водителям приходилось самим работать регулировщиками.