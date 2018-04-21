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Несколько автомобилей в Чертанове Южном повреждены из-за непогоды
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Несколько автомобилей в Чертанове Южном повреждены из-за непогоды 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
С ремонтируемого северного вестибюля станции метро «Улица академика Янгеля» сорвало крышу.
Первый заместитель главы управы Чертаново Южное Ильяс Хуснутдинов сообщил корреспонденту «ВМ», что из-за сильного ветра повреждены несколько автомобилей.
— С ремонтируемого северного вестибюля станции метро «Улица академика Янгеля» сорвало крышу. Пострадало несколько автомобилей. Сейчас на место выехала аварийная бригада, чтобы оценить последствия произошедшего. Пострадавших нет, — рассказал Хуснутдинов.
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