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Собянин назвал число пострадавших от урагана в Москве
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Собянин назвал число пострадавших от урагана в Москве 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин в твиттере сообщил о семи пострадавших из-за непогоды в Москве.
"По предварительным данным, ураган не обошелся без пострадавших. В больницы доставлены трое детей и четверо взрослых. К огромному сожалению, один ребенок в тяжелейшем состоянии. Повалены сотни деревьев", — написал Собянин.
Он также отметил, что городские службы приступили к ликвидации последствий.
Ранее СМИ сообщили, о трех пострадавших из-за непогоды в Москве.
21 апреля в Москве из-за штормового ветра объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.
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