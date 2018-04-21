Собянин назвал число пострадавших от урагана в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в твиттере сообщил о семи пострадавших из-за непогоды в Москве.

"По предварительным данным, ураган не обошелся без пострадавших. В больницы доставлены трое детей и четверо взрослых. К огромному сожалению, один ребенок в тяжелейшем состоянии. Повалены сотни деревьев", — написал Собянин.

Он также отметил, что городские службы приступили к ликвидации последствий.

Ранее СМИ сообщили, о трех пострадавших из-за непогоды в Москве.

21 апреля в Москве из-за штормового ветра объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.