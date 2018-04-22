В Твери пьяный пешеход попал под колеса внедорожника

Днем в среду, 18 апреля, в Пролетарском районе Твери произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и внедорожника, передает «НьюИнформ».

Соответствующая информация появилась в сообществе «Подслушано у медиков г. Тверь».

Авария случилась в 15:05 на бульваре Профсоюзов. Водитель внедорожника не успел вовремя затормозить и допустил наезд на 38-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть в неположенном для этого месте.

В результате происшествия пешеход получил черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы: он был госпитализирован в медицинское учреждение. Также известно, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.