В Энгельсе водитель автобуса «Форд» попал в больницу

В Энгельсе Саратовской области сегодня, 21 апреля, в аварию попал мужчина, управлявший пассажирским автобусом.

Как сообщили «Новостям Саратова» в региональной ГИБДД , авария произошла

В 19:40 напротив дома № 92 на улице Советской. По предварительным данным, 27-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2104, протаранил автобус «Форд» . За рулем иномарки находился 32-летний мужчина. Он и получил сочетанные травмы.

На место прибыли врачи и госпитализировали водителя.

Подробности установят инспекторы ГИБДД.