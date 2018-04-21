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В Энгельсе водитель автобуса «Форд» попал в больницу
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В Энгельсе водитель автобуса «Форд» попал в больницу 

Новости Саратова 49 минут назад
Фото: Новости Саратова
В Энгельсе Саратовской области сегодня, 21 апреля, в аварию попал мужчина, управлявший пассажирским автобусом.
Как сообщили «Новостям Саратова» в региональной ГИБДД, авария произошла
В 19:40 напротив дома № 92 на улице Советской. По предварительным данным, 27-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2104, протаранил автобус «Форд». За рулем иномарки находился 32-летний мужчина. Он и получил сочетанные травмы.
На место прибыли врачи и госпитализировали водителя.
Подробности установят инспекторы ГИБДД.
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