Украинский форсаж: как поймали пьяного священника

На западе Украины полицейские с огромным трудом смогли задержать нетрезвого священника. Поймать лихача смогли только когда он врезался в грузовик и вынужден был остановиться.

Информация о скандальном происшествии в Ивано-Франковске появилась на местном портале «Галка» со ссылкой на сообщение патрульной полиции.

Инцидент произошел вечером 19 апреля на перекрестке улиц Грушевского и Василиянок, водитель автомобиля Skoda проигнорировал требование сотрудников полиции остановиться, попытавшись скрыться. За автомобилем началась погоня, в которой участвовало сразу несколько патрульных машин.

Но беглецу не повезло, его вскоре задержали при столкновении с грузовым автомобилем на одном из перекрестков.

Ко всему прочему, водитель Skoda имел явные признаки алкогольного опьянения и при «продувке» алкотестер показал достаточное большое содержание алкоголя — 1,19 промилле.

Как выяснилось, водителем универсала был 43-летний священник из города Калуш. Данное событие оформили как «ДТП с пострадавшими», в машине помимо мужчины оказалась пассажирка, получившая травмы при столкновении.

Подобные инциденты происходят с завидной регулярностью. Совсем недавно, в декабре 2017 года, в том же Ивано-Франковске протоиерей УПЦ Киевского патриархата в нетрезвом состоянии на Mercedes-Benz E-Class врезался в микроавтобус Volkswagen , после чего попытался сбежать.

Примечательная история произошла на этой неделе на трассе Черновцы-Звенячин. Патруль остановил автомобиль Audi по причине неисправности фар, за рулем оказался нетрезвый мужчина. Рядовая ситуация перестала быть таковой, когда нарушитель надел рясу и предложил «отслужить молебен возле автомобиля», за что сотрудники должны были его отпустить.

Видео с подробностями фарса опубликовали в Facebook на странице полиции.

Однако все эти случаи, без сомнения, меркнут на фоне скандала с «безбожным священником» из Ровненской области. Пьяный служитель не только устроил ДТП с четырьмя автомобилями, но и «пытался сбежать с бутылкой водки в руке», — утверждали очевидцы.

Алкотестер показал превышение нормы алкоголя в крови в 15 раз. Более того, в машине священника был обнаружен незарегистрированный пистолет.

Скандал был такой силы, что уже через пару дней дебошира лишили сана.

Впрочем церковнослужители из России также регулярно привлекают к себе внимание общества и СМИ своими дорожными проделками.

В ноябре прошлого года в городе Шуя Ивановской области скончалась пожилая женщина, сбитая иеромонахом Протолеоном, севшим пьяным за руль своего Nissan Primera. Интересен факт, что ранее виновник аварии служил в Антарктике. Сейчас священнослужитель находится под следствием.

Той же осенью священник из Сургута Иван Дарий, ранее уже лишенный прав за пьяную езду, устроил новый феерический пьяный дебош.

Будучи остановленным сотрудниками ГИБДД сургутский иерей не имел при себе водительских прав, не был пристегнут ремнем безопасности и от медосвидетельствования отказался. На видео, которое появилось в сети, хорошо слышны нецензурные оскорбления, которыми дебошир осыпает сотрудников ДПС.

Даже сами представители церкви констатируют, что подобное поведение среди их братии стало достаточно частым явлением.

«Пьянство за рулем — норма среди священнослужителей, — заявлял протоиерей Всеволод Чаплин. — Среди священнослужителей считается иногда даже ложной доблестью проехаться пьяным. Так что этот случай не единичный и является определенной нравственной проблемой, а церковь старается их скрывать».

Известный религиозный и общественный деятель протодиакон Андрей Кураев в беседе с «Газетой.Ru» отмечал: «Я не сталкивался с тем, чтобы пьянство за рулем считалось за доблесть, но то, что среди многих представителей духовенства действительно есть надежда на то, что если ангел-хранитель не убережет, то помогут генералы и полковники, с которыми была не одна бутылка выпита, это есть».