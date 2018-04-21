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Мужчину с травмой головы доставили в больницу Дмитровского района после драки
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Мужчину с травмой головы доставили в больницу Дмитровского района после драки 

РИАМО 14 минут назад
Драка между двумя мужчинами произошла в Дмитровском районе Подмосковья, одного из участников доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«Девятнадцатого апреля в 16:00 в Дмитровском районе, КП «Ульянки» от дома 28 бригадой скорой помощи в ГБУЗ МО «Дмитровская ГБ» с закрытой черепно-мозговой травмой доставлен и госпитализирован мужчина 1990 года рождения», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в УМВД мужчина 1976 года рождения. Преступление совершено в ходе внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.
Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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