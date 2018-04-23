В Ульяновске перекроют движение по Локомотивной

С 23 апреля в Ульяновске начнется ремонт трамвайных путей и асфальтового покрытия на улице Локомотивной, в связи с чем в ночное время здесь будет закрыт проезд, сообщает МУП «Ульяновскэлектротранс».

По информации руководителя муниципального предприятия Александра Мясникова на перекрёстке улицы Локомотивной с проспектом Гая необходимо произвести замену рельсошпальной решётки трамвайных путей.

Одновременно с этим на участке будут восстанавливать и асфальтовое покрытие.

Работы будут вестись исключительно по ночам. Движение транспортных средств планируется перекрывать 23-26 апреля в период с 20.00 до 05.00 часов утра.

Администрация города и МУП «Ульяновскэлектротранс» приносят извинения за доставленные неудобства и просят выбирать альтернативные пути движения.