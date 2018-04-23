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В Ульяновске перекроют движение по Локомотивной
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В Ульяновске перекроют движение по Локомотивной 

АиФ — Ульяновск 31 минуту назад
Фото: АиФ – Ульяновск
С 23 апреля в Ульяновске начнется ремонт трамвайных путей и асфальтового покрытия на улице Локомотивной, в связи с чем в ночное время здесь будет закрыт проезд, сообщает МУП «Ульяновскэлектротранс».
По информации руководителя муниципального предприятия Александра Мясникова на перекрёстке улицы Локомотивной с проспектом Гая необходимо произвести замену рельсошпальной решётки трамвайных путей.
Одновременно с этим на участке будут восстанавливать и асфальтовое покрытие.
Работы будут вестись исключительно по ночам. Движение транспортных средств планируется перекрывать 23-26 апреля в период с 20.00 до 05.00 часов утра.
Администрация города и МУП «Ульяновскэлектротранс» приносят извинения за доставленные неудобства и просят выбирать альтернативные пути движения.
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