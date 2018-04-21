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В массовых стычках протестующих с полицией в Мадагаскаре пострадали 17 человек
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В массовых стычках протестующих с полицией в Мадагаскаре пострадали 17 человек 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Мадагаскаре проходят массовые акции протеста оппозиции против нового закона о выборах, в результате стычек с полицией погиб один человек и пострадали 16 митингующих.
«К нам привезли одного раненого, но мы уже ничего не смогли сделать для него», — рассказала директор больницы Андрианавалона Оливат Ракото, передает Reuters.
По ее словам, всего в госпиталь привезли 17 человек с полудня до 15.00 (по местному времени).
Ракото не смогла сообщить, какие травмы получали протестующие, однако очевидцы рассказали, что некоторые из них травмировались из-за слезоточивого газа.
Сотни протестующих собрались в центре Антананариву в субботу утром, чтобы протестовать против законов, которые были приняты парламентом в начале апреля. Полиция атаковала митингующих слезоточивым газом.
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