Смертельный ураган в Москве: девочку задавило павильоном для мусора

21 апреля в Москве произошел ураган. Как сообщает Telegram-канал Mash, единственной жертвой урагана в столице стала 13-летняя девочка, которая с подругой гуляла во дворе.

Ветер опрокинул павильон для мусорных баков, который нанёс девочкам травмы. Одна из них получила травму головы и ушибы. Её подружка пострадала сильнее: с тяжелыми травмами её повезли в больницу, однако спасти так и не смогли.

По информации ТАСС, в результате природных катаклизмов в Москве пострадали 20 человек. В Мытищинском районе Подмосковья погиб мужчина. Его придавило строительным вагончиком, сообщает РИА Новости

Пользователи Сети не обошли стороной происходящее в столице и опубликовали фото и видео происходящего.