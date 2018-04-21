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Смертельный ураган в Москве: девочку задавило павильоном для мусора
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Смертельный ураган в Москве: девочку задавило павильоном для мусора 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
21 апреля в Москве произошел ураган. Как сообщает Telegram-канал Mash, единственной жертвой урагана в столице стала 13-летняя девочка, которая с подругой гуляла во дворе.
Ветер опрокинул павильон для мусорных баков, который нанёс девочкам травмы. Одна из них получила травму головы и ушибы. Её подружка пострадала сильнее: с тяжелыми травмами её повезли в больницу, однако спасти так и не смогли.
По информации ТАСС, в результате природных катаклизмов в Москве пострадали 20 человек. В Мытищинском районе Подмосковья погиб мужчина. Его придавило строительным вагончиком, сообщает РИА Новости.
Пользователи Сети не обошли стороной происходящее в столице и опубликовали фото и видео происходящего.
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