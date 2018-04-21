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Вторая волна урагана обесточила десятки трансформаторов в Новой Москве
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Вторая волна урагана обесточила десятки трансформаторов в Новой Москве 

ТАСС 21 апреля 2018
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Вторая волна урагана, обрушившегося в субботу на российскую столицу, обесточила в субботу десятки трансформаторов в новой Москве. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Twitter.
"Вторая волна урагана прошла в основном по Новой Москве, обесточив полсотни трансформаторов. В течение двух часов их работа должна быть восстановлена", — написал градоначальник.
В столице от штормового ветра уже пострадали порядка 20 человек. Как ранее сообщил мэр, в результате стихии погибла 12-летняя девочка. Также сообщается об одном погибшем в Подмосковье.
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