Вторая волна урагана обесточила десятки трансформаторов в Новой Москве

МОСКВА, 21 апреля. / ТАСС /. Вторая волна урагана, обрушившегося в субботу на российскую столицу, обесточила в субботу десятки трансформаторов в новой Москве. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Twitter.

"Вторая волна урагана прошла в основном по Новой Москве, обесточив полсотни трансформаторов. В течение двух часов их работа должна быть восстановлена", — написал градоначальник.

В столице от штормового ветра уже пострадали порядка 20 человек. Как ранее сообщил мэр, в результате стихии погибла 12-летняя девочка. Также сообщается об одном погибшем в Подмосковье.