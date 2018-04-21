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Вторая волна урагана прошла по Новой Москве
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Вторая волна урагана прошла по Новой Москве 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
На Новую Москву пришлась основная сила второй волны урагана, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Вторая волна урагана прошла в основном по Новой Москве, обесточив полсотни трансформаторов», — рассказал Собянин в Twitter.
Мэр заверил, что в течение двух часов работа трансформаторов «должна быть восстановлена».
Ранее сообщалось, что непогода обесточила 440 населенных пунктов с населением 21 тысячу человек во Владимирской, Ивановской, Тверской и Тульской областях.
В Москве из-за штормового ветра объявили «оранжевый» уровень опасности. Собянин обратился к жителям Москвы с призывом быть предельно осторожными в условиях надвигающейся непогоды.
По информации Собянина, от шторма в Москве пострадало 12 человек.
Газета ВЗГЛЯД писала о первых последствиях обрушившегося на столицу урагана.
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