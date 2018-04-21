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В федерации велосипедного спорта России раскрыли подробности гибели Плужниковой
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В федерации велосипедного спорта России раскрыли подробности гибели Плужниковой 

Газета.Ru 19 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов рассказал о том, каким образом погибла велогонщица Лидия Плужникова. По его словам, спортсменка выбрала для тренировочного проката проселочную дорогу, а не специальную трассу.
"В Краснодарском крае у национальной команды был тренировочный сбор, и еще 11 числа все оттуда уехали, но Плужникова вместе с двумя девчонками осталась на самоподготовку. Уже в воскресенье они должны были улетать домой.
За день до отъезда не было даже запланировано тренировки, но девушки решили на велосипедах съездить к Чёрному морю, причем воспользовались для этого не основными трассами, а просёлочной дорогой", — цитирует Екимова RT.
Он подчеркнул, что результатом дорожно-транспортного происшествия послужила невнимательность водителя автомобиля, который сбил спортсменку.
"По пути Лида отстала от девчонок. Машина неожиданно выехала из гостиничного комплекса. 17-летний водитель рассказал, что отвлекся и не заметил велосипедистку. Да и она задумалась о чем-то, не смотрела на дорогу и не успела среагировать", — сказал глава ФВСР.
Ранее сообщалось, что автомобилист насмерть сбил 24-летнюю велогонщицу.
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