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ДЗМ: в тяжелом состоянии остаются двое взрослых после урагана в Москве
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ДЗМ: в тяжелом состоянии остаются двое взрослых после урагана в Москве 

360tv.ru 27 минут назад
В результате разрушительного урагана в Москве 17 человек пострадали или обратились за помощью. 14 человек госпитализированы, из них ‐ трое детей. Об этом сообщил источник в Департаменте Здравоохранения.
Врачам не удалось спасти двухлетнюю девочку — ребенок прибыл в тяжелом состоянии и скончался от полученных травм. Одного трехмесячного ребенка обещают выписать в ближайшее время, а еще один малыш остается в больнице в состоянии средней тяжести.
Двое взрослых остаются в тяжелом состоянии, но, по словам врачей, угрозы жизни нет. Остальные пациенты в удовлетворительном состоянии или средней тяжести.
В настоящий момент проводится диагностика и лечение. По итогам полного обследования медработники смогут дать достоверные прогнозы.
Как заявил руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун, врачи делают все возможное, чтобы помочь пострадавшим.
Состояние каждого поступившего в больницы пациента находится на постоянном контроле, проводятся врачебные консилиумы и все необходимые лечебные мероприятия
— Алексей Хрипун.
Движение электричек по Ярославскому, Горьковскому и Савеловскому направлениям московской железной дороги затруднено из‐за разбушевавшейся стихии, накрывшей столицу.
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