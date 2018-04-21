ДЗМ: в тяжелом состоянии остаются двое взрослых после урагана в Москве

В результате разрушительного урагана в Москве 17 человек пострадали или обратились за помощью. 14 человек госпитализированы, из них ‐ трое детей. Об этом сообщил источник в Департаменте Здравоохранения.

Врачам не удалось спасти двухлетнюю девочку — ребенок прибыл в тяжелом состоянии и скончался от полученных травм. Одного трехмесячного ребенка обещают выписать в ближайшее время, а еще один малыш остается в больнице в состоянии средней тяжести.

Двое взрослых остаются в тяжелом состоянии, но, по словам врачей, угрозы жизни нет. Остальные пациенты в удовлетворительном состоянии или средней тяжести.

В настоящий момент проводится диагностика и лечение. По итогам полного обследования медработники смогут дать достоверные прогнозы.

Как заявил руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун , врачи делают все возможное, чтобы помочь пострадавшим.

Состояние каждого поступившего в больницы пациента находится на постоянном контроле, проводятся врачебные консилиумы и все необходимые лечебные мероприятия

— Алексей Хрипун.

Движение электричек по Ярославскому, Горьковскому и Савеловскому направлениям московской железной дороги затруднено из‐за разбушевавшейся стихии, накрывшей столицу.