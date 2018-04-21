Приморским водителям поставили диагноз

Приморье попало в список регионов, где самое высокое соотношение подержанных автомобилей к общему числу машин, сообщает PRIMPRESS.

Данные статистики приводит аналитическое агентство «Автостат». По данным экспертов, за три первых месяца 2018 года доля рынка новых легковых автомобилей в России в среднем составила 22,4%. Рынок подержанных легковых авто занял 77,6%. Таким образом, в стране машин б/у продается в 3,5 раза больше, чем новых.

При этом в отдельных регионах ситуация выглядит весьма впечатляюще. Так, в Приморье доля рынка подержанных авто составляет 95,7%. А новых машин продается всего 4,3% от общего числа — таким образом, б/у автомобилей больше, чем новых, в 22 раза.

Самая критическая ситуация наблюдается в Еврейской автономной области, где на старых автомобилях ездят почти 99% водителей. В «бэушный» топ-5 вошли также Камчатский край, Амурская область, республика Бурятия и Забайкальский край.