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Приморским водителям поставили диагноз
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Приморским водителям поставили диагноз 

Primpress 26 минут назад
Фото: Primpress
Приморье попало в список регионов, где самое высокое соотношение подержанных автомобилей к общему числу машин, сообщает PRIMPRESS.
Данные статистики приводит аналитическое агентство «Автостат». По данным экспертов, за три первых месяца 2018 года доля рынка новых легковых автомобилей в России в среднем составила 22,4%. Рынок подержанных легковых авто занял 77,6%. Таким образом, в стране машин б/у продается в 3,5 раза больше, чем новых.
При этом в отдельных регионах ситуация выглядит весьма впечатляюще. Так, в Приморье доля рынка подержанных авто составляет 95,7%. А новых машин продается всего 4,3% от общего числа — таким образом, б/у автомобилей больше, чем новых, в 22 раза.
Самая критическая ситуация наблюдается в Еврейской автономной области, где на старых автомобилях ездят почти 99% водителей. В «бэушный» топ-5 вошли также Камчатский край, Амурская область, республика Бурятия и Забайкальский край.
Ранее сообщалось, что с 11 апреля для жителей Дальнего Востока предоставляются дополнительные скидки на новые автомобили российского производства ценой до 1,4 млн руб. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов на конвенции Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД). По его словам, новая программа поможет преодолеть стереотипы жителей ДВО и позволит «пересадить» их с подержанных автомобилей японского производства на новые автомобили экономическими, а не запретительными способами.
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