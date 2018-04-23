Водитель микроавтобуса сбил насмерть пенсионера в Ленобласти

В Ленобласти на трассе Псков‐Санкт‐Петербург водитель микроавтобуса Ford Transit сбил насметь 65‐летнего пенсионера. Об этом сообщили «Невские новости».

По данным регионального УГИБДД, ДТП зафиксировали а 162-м километре трассы

Псков-Санкт-Петербург. Пострадавший, попытавшись перебежать дорогу вне разрешенного перехода, оказался под колесами микроавтобуса.

В марте текущего года в Ленобласти выпустили православные комиксы «Техника духовной безопасности», в которых рассказывается об основах православной жизни.