Ещё
Водитель микроавтобуса сбил насмерть пенсионера в Ленобласти
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водитель микроавтобуса сбил насмерть пенсионера в Ленобласти 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Главный региональный
В Ленобласти на трассе Псков‐Санкт‐Петербург водитель микроавтобуса Ford Transit сбил насметь 65‐летнего пенсионера. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным регионального УГИБДД, ДТП зафиксировали а  162-м  километре трассы
Псков-Санкт-Петербург. Пострадавший, попытавшись перебежать дорогу вне разрешенного перехода, оказался под колесами микроавтобуса.
В марте текущего года в Ленобласти выпустили православные комиксы «Техника духовной безопасности», в которых рассказывается об основах православной жизни.
360tv.ru: последние новости
Голландское оборудование для дегазации «Ядрово» прибыло в Волоколамский район Скончался второй пострадавший в аварии с автобусом в Тверской области Пьяные школьницы перевернулись на мотоцикле в Красноярском крае
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая схема мошенничества с ОСАГО1
Какой кроссовер выбрать при бюджете до 800 000 рублей
Казахстан закрыл границу с Россией81
6 дефектных Мерседесов
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение