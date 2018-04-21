На юге Москвы иномарка сбила пешехода и скрылась

Полиция города разыскивает подозреваемого в совершении ДТП и оставлении места аварии.

Полиция ЮАО столицы разыскивает водителя иномарки, совершившего наезд на пешехода около станции метро «Царицыно». Водитель автомобиля скрылся с места ДТП, пострадавший госпитализирован.

По информации представителя пресс-службы ГУ ГИБДД по столице, пешеход переходил дорогу в неустановленном месте.

— Около дома №11 по улице Луганская водитель неустановленной иномарки совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном для этого месте, после чего с места ДТП скрылся, — рассказали в ведомстве ТАСС

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