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На юге Москвы иномарка сбила пешехода и скрылась
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На юге Москвы иномарка сбила пешехода и скрылась 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Полиция города разыскивает подозреваемого в совершении ДТП и оставлении места аварии.
Полиция ЮАО столицы разыскивает водителя иномарки, совершившего наезд на пешехода около станции метро «Царицыно». Водитель автомобиля скрылся с места ДТП, пострадавший госпитализирован.
По информации представителя пресс-службы ГУ ГИБДД по столице, пешеход переходил дорогу в неустановленном месте.
— Около дома №11 по улице Луганская водитель неустановленной иномарки совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном для этого месте, после чего с места ДТП скрылся, — рассказали в ведомстве ТАСС.
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