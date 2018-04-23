Страшная смерть школьницы во время урагана попала на видео

Две несовершеннолетние девочки — 14-ти и 16-ти лет — были травмированы фрагментами мусорного контейнера во время урагана в Москве вечером 21 апреля. Одна из них скончалась в больнице от полученных травм. Об этом сообщает столичный следственный комитет.

Трагедию зафиксировала одна из камер уличного видеонаблюдения. На записи можно увидеть, как порывы ветра сносят плохо укрепленный профнастил и тот обрушивается на девочек-подростков. Хрупкая конструкция укрывала от дождя мусорные контейнеры. За жизнь одной из пострадавших врачи боролись в местной поликлиники, но спасти ее не смогли.

Как пишет «News-r», в школе на севере Москвы, где училась погибшая девочка, 23 апреля объявлен траурным днем. Одноклассники и друзья почтили память жертвы стихии возле места ее гибели, которое расположено недалеко от учебного заведения. По словам одноклассников, девочка была жизнерадостной и всегда могла поддержать в трудную минуту своих друзей.

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