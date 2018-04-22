Названы лучшие автомобили для поездок на дачу 

Эксперты составили топ-5 авто, которые будут наиболее удобны для российских дачников. На первом месте оказалась LADA Largus. Эта модель доступна в нескольких версиях: универсал, фургон, кросс-версии. У машины может быть либо 1,6-литровый 8-клапанный мотор с мощностью в 87 лошадиных сил, либо 106-сильный 16-клапанный двигатель.
На втором месте оказалась LADA 4x4 с 205-миллиметровым клиренсом. У внедорожника 1,7-литровый 83-сильный двигатель.
Третью строчку занимает Renault Duster, причем во множестве комплектаций. Такая машина доступна с передним и полным приводом, «механикой» и роботизированной КПП. Сетвертым стал УАЗ «Патриот». Эксперты уверяют, что этот автомобиль порадует владельцев высокой проходимостью.
Замыкает пятерку лучших дачных авто минивэн FIAT Doblo Panorama. У машины 1,4-литровый двигатель, выдающий 95 лошадиных сил, пишет Vistanews.ru Ранее эксперты перечислили наиболее популярные модели подержанных автомобилей. По словам аналитиков, на первом месте находится Hyundai Solaris. На второй позиции значится Ford Focus, на третьей — Skoda Octavia. Также в десятку вошли KIA Rio, Toyota Camry, Opel Astra, Volkswagen Polo, Mercedes-Benz E-Klasse, BMW 5-Series и Volkswagen Passat.
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