Названы лучшие автомобили для поездок на дачу

Эксперты составили топ-5 авто, которые будут наиболее удобны для российских дачников. На первом месте оказалась LADA Largus . Эта модель доступна в нескольких версиях: универсал, фургон, кросс-версии. У машины может быть либо 1,6-литровый 8-клапанный мотор с мощностью в 87 лошадиных сил, либо 106-сильный 16-клапанный двигатель.

На втором месте оказалась LADA 4x4 с 205-миллиметровым клиренсом. У внедорожника 1,7-литровый 83-сильный двигатель.

Третью строчку занимает Renault Duster , причем во множестве комплектаций. Такая машина доступна с передним и полным приводом, «механикой» и роботизированной КПП. Сетвертым стал УАЗ «Патриот». Эксперты уверяют, что этот автомобиль порадует владельцев высокой проходимостью.

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