В Усть-Ордынском полицейские совместно со школьниками провели акцию «Мы за жизнь!»

Целью акции является закрепление знаний в части Правил дорожного движения и совершенствование форм и методов

работы с учащимися по предупреждению детского дорожно-транспортного

травматизма.

Чтобы привлечь внимание взрослых к вопросам о детской безопасности на дорогах района сотрудники отдела

с учащимися 6 класса МОУ Усть-Ордынская СОШ №2 провели профилактическую

акцию «Мы за жизнь!».

Ребята подготовили листовки и плакаты.

Сотрудники ГИБДД помогли ребятам повторить знания по Правилам дорожного

движения, вместе разучили стих о безопасном поведении на дороге: «Ты помни правила всегда! Не нарушай их никогда! Не забывай — мы счастье

ваше…Берегите жизни наши!».

В ходе акции водители дали детям обещание

всегда пропускать маленьких пешеходов на пешеходных переходах, не нарушать ПДД и всегда перевозить детей пристёгнутыми ремнями

безопасности.

В свою очередь ребята заверили водителей в том, что они будут переходить дорогу только в установленных местах.

Взрослые с желанием приняли участие в акции, внимательно выслушали ее участников, заверив их, что в дальнейшем будут бережно и внимательно

относиться к ним на дорогах.

Подаренные водителям красочные листовки будут напоминанием о просьбе детей быть более аккуратными и ответственными.