В Усть-Ордынском полицейские совместно со школьниками провели акцию «Мы за жизнь!» 

Целью акции является закрепление знаний в части Правил дорожного движения и совершенствование форм и методов
работы с учащимися по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма.
Чтобы привлечь внимание взрослых к вопросам о детской безопасности на дорогах района сотрудники отдела
ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Эхирит-Булагатский» совместно
с учащимися 6 класса МОУ Усть-Ордынская СОШ №2 провели профилактическую
акцию «Мы за жизнь!».
Ребята подготовили листовки и плакаты.
Сотрудники ГИБДД помогли ребятам повторить знания по Правилам дорожного
движения, вместе разучили стих о безопасном поведении на дороге: «Ты помни правила всегда! Не нарушай их никогда! Не забывай — мы счастье
ваше…Берегите жизни наши!».
В ходе акции водители дали детям обещание
всегда пропускать маленьких пешеходов на пешеходных переходах, не нарушать ПДД и всегда перевозить детей пристёгнутыми ремнями
безопасности.
В свою очередь ребята заверили водителей в том, что они будут переходить дорогу только в установленных местах.
Взрослые с желанием приняли участие в акции, внимательно выслушали ее участников, заверив их, что в дальнейшем будут бережно и внимательно
относиться к ним на дорогах.
Подаренные водителям красочные листовки будут напоминанием о просьбе детей быть более аккуратными и ответственными.