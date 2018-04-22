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В Большечерниговском районе в ДТП погибли двое мужчин
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В Большечерниговском районе в ДТП погибли двое мужчин 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: letnews.ru
Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано в 09:20.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что мужчина, управляя автомобилем Lada, двигался по автодороге «Самара-граница республики Казахстан» в направлении областного центра.
По предварительной версии полицейских, автомобилист допустил съезд в кювет, где перевернулся. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Позже двое мужчин скончались.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности пострадавших. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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