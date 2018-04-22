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На Уралмаше водитель Mercedes сбил насмерть пешехода и сбежал, бросив свой автомобиль
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На Уралмаше водитель Mercedes сбил насмерть пешехода и сбежал, бросив свой автомобиль 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
На улице Донбасской напротив дома № 37 погиб пешеход. В 04:52 утра 42-летний мужчина решил перебежать дорогу вдали от светофора, но его сбил серебристый Mercedes. Удар был настолько сильным, что несчастный умер мгновенно.
— Он лежал прикрытый. Рядом стояли 2 экипажа ГИБДД. Было видно окровавленную голову, потом тело погрузили в ГАЗель, — рассказала екатеринбурженка по имени Нина, которая рано утром стояла на трамвайной остановке поблизости.
Водитель Mercedes с места аварии уехал. Позже он бросил свою разбитую машину. Сейчас его ищут автоинспекторы.
«Неустановленный водитель на автомобиле Mercedes, двигаясь по улице Донбасская со стороны Автомагистральной в сторону Машиностроителей, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги в неустановленном месте слева направо по ходу движения транспортного средства, — сообщили в ГИБДД Екатеринбурга. — На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия. По факту ДТП будет проведено следствие, в ходе которого будут установлены истинные причины и обстоятельства данного происшествия».
В автоинспекции призвали всех, кто стал очевидцем этого происшествия звонить по телефонам: +7 (343) 263–19–02, 269–77–00.
Если вы стали свидетелем этой или другой аварии, записали её на видеорегистратор, присылайте видео на почту редакции news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram — их номер +7 909 704 57 70. Или звоните по круглосуточному телефону редакции: +7 (343) 34–555–34.
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