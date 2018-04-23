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Владелец Mercedes, чей автомобиль сбил насмерть мужчину на Донбасской, пришёл в ГИБДД
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Владелец Mercedes, чей автомобиль сбил насмерть мужчину на Донбасской, пришёл в ГИБДД 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Рано утром в воскресенье на Донбасской серебристый Mercedes сбил мужчину. Удар был таким сильным, что у иномарки смяло весь капот, а в лобовом стекле образовалась большая дыра. Человек, которого сшибла легковушка, умер до приезда медиков.
Сразу после трагедии автоинспекторы объявили в розыск водителя иномарки, поскольку он удрал с места аварии. Брошенную машину со следами столкновения нашли позже во дворах. Сегодня стало известно, что её владелец найден. Однако за рулём в момент ДТП был не он.
— В настоящее время опрошен собственник транспортного средства. Ведутся мероприятия по розыску водителя, — сказали E1.RU в ГИБДД Екатеринбурга.
Погибшим оказался 46-летний екатеринбуржец Александр Агафонцев, работавший в одном из ритуальных агентств на Широкой Речке. Как рассказала его бывшая жена Ольга, в эти ранние часы Александр, скорее всего, возвращался с работы, и на Донбасской он мог выйти из такси, на котором добирался домой.
— Я сегодня была у следователя, — рассказала E1.RU Ольга. — Машина на которой ехал тот человек, принадлежала его отцу. Сегодня отец приходил в городскую ГИБДД вместе с адвокатом.
В официальной сводке ГИБДД был сделан акцент на то, что Агафонцев перебегал улицу в неустановленном месте. На фотографиях его тело лежит очень далеко от светофора. Кто виноват — вопрос открытый. Пользователи соцсетей и форумов, комментируя трагический инцидент, довольно быстро поставили водителя иномарки в ряды алкоголиков и наркоманов. Люди рассуждали так: раз покинул место происшествия — значит, был под чем-то, опасался потерять права и получить срок. Не факт. От испуга сбегают даже абсолютно трезвые и ни в чём не виноватые водители.
— Все мы родом из детства. Изначальная реакция ребёнка на страшную ситуацию — спрятаться за маму, — рассказал психотерапевт Глеб Кудрявцев. — Во время сильного внезапного стресса у взрослого человека одними из первых отключаются области коры головного мозга, отвечающие за логику. Человек начинает вести себя как испуганный ребёнок, пытающийся спрятаться от произошедшего события: если скрылся и не вижу страшный факт, значит, его нет. Такой феномен называется в психологии «возрастной регресс».
Длительность этого состояния может быть от нескольких минут до нескольких лет и зависит от уровня мышления человека (инфантильное, зрелое), типа привычной реакции на обычные жизненные стрессы (избегание, принятие, протест), возможности уйти от ответственности за содеянное. Например, если человек в обычной жизни привык избегать стрессов, не решая назревшие вопросы, вероятность яркого проявления «возрастного регресса» в экстремальной ситуации очень высока.
Обычно через несколько часов после сильной эмоциональной волны, центры мозга, отвечающие за самоконтроль и логическое мышление, включаются. У человека начинаются «муки совести» и страх последствий содеянного. Нарастает внутренний конфликт между взрослой и детской частями личности. Человек начинает «поедать» себя изнутри, предпринимать попытки прояснить детали и последствия содеянного. В какой-то момент эта ноша становится невыносимой, и человек идёт «сдаваться», — сказал Кудрявцев.
Родственники погибшего сегодня занимались вопросом похорон. Пока ни хозяин машины, ни водитель с ними на связь не вышли.
— Сашу жаль, он был добрый и отзывчивый человек. Если его о чём-то просили, он расшибался в лепёшку и делал. У него осталась 6-летняя дочь, которую он сильно любил, — сказала Ольга.
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